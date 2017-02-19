قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب: إن التحقيق معى في لجنة القيم جاء بسبب اجتزاء الإعلام لتصريحاتي، لافتًا إلى أن بعض الإعلاميين يبحثون عن إحداث فرقعة إعلامية على حساب الحقيقة وهذا ما تسبب في التوصية الخاصة بإسقاط عضويته

وأشار خلال لقائه ببرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: إلى أنه لم يقصد الإساءة لأحد في البرلمان خلال تصريحاته الإعلامية، مؤكدًا على أن البرلمان ليس منبطحًا للحكومة كما ذكر عنه خطأ -بحسب تعبيره، مردفًا: |مش هصرح حاجة مش مفهومة تانى وسامحوني لو أخطأت.. كلنا نخطئ ونتعلم من أخطائنا ولن تتكرر تصريحاتي المثيرة|.وتابع: تصريحاتي وجهة نظر كفلها الدستور والقانون، مؤكدًا أنه لم يدل بتصريح يمثل جريمة تستوجب عقابه بالقتل والعزل.