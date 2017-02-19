قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة: إن حملة الهجوم والنقد التي تتعرض لها، بعد توليها منصب المحافظ، أمر وارد وطبيعي

لافتة أنه ليس كل من ينتمي للحزب الوطني عليه علامات فساد.وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: إن انضمامها للحزب الوطني لم يكن أمرًا اختياريًا. لافتة إلى أن الموظف المسئول كان مطالبًا بالالتحاق بالحزب، كوضع طبيعي للمرحلة السياسية وقتها.وتابعت: إنها لم تتربح أو تحصل على مزايا مادية أو وظيفية، أثناء فترة عضويتها بالحزب الوطني. لافتة إلى أنها: دعمت الحزب بكل ما تمتلكه من خبرة وإمكانيات.وقالت: «أدير بيتي بكل جدارة، ومحبة جدا لبيتي وأهلي وأصدقائي في الإسكندرية.. بطبخ لأولادي بنفسي، وعمري ما توسطت لأحد؛ لمنصب وظيفة معينة».