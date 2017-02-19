قالت الفنانة هند صبري: إن معظم الرجال داخل منازلهم أكثر نكدًا من الزوجات

مضيفة: «الراجل نكدي في البيت، ومع أصحابه يضحك ويهزر».وأشارت هند، خلال لقائها ببرنامج |قعدة رجالة|، المذاع على قناة |DMC|، إلى أن الموروث الثقافي، له تأثير كبير في نكد الأزواج، مؤكدة أن رؤية الابن لوالده في حالة «سي السيد» وسيطرته على زوجته بشكل معين، وراء تسلطه على زوجته المستقبلية، وممارسة نفس تصرفات الوالد.