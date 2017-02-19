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بالفيديو- الشيخ يسجل مرتين.. وسموحة يفوز في مباراة السبع أهداف
كتب - محمد همام: حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على حساب مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب |الفيوم|، ضمن الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري العام
الفوز جعل سموحة يقفز للمركز الثالث برصيد 36 نقطة متوقًا على الزمالك بنقطتين إلا أن الأبيض سيواجه طلائع الجيش غدًا الإثنين، بالإضافة إلى امتلاكه مباراتين مؤجلتين، في المقابل واصل مصر المقاصة نزيف النقاط حيث تعادل أمام طنطا في بداية مبارياته بالدوري الثاني ليتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 41 نقطة في وصافة الجدول.
افتتح أحمد رؤوف أهداف المباراة بتسجيه الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 22، وسجل بولان فوافي هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 34، وقبل نهاية الشوط الأول أهدى أحمد الشيخ التقدم بتسجيله الهدف الثاني للمقاصة.
وبعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عاد أحمد رؤوف ليدرك التعادل لسموحة، وعاد سموحة للتقدم من جديد بهدف أحرزه أحمد حسن مكي في الدقيقة 70، لكن عاد الشيخ من جديد ليعادل النتيجة في الدقيقة 74 ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 11 ليتربع على صدارة هدافي المسابقة، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع خطف أحمد السيد الفوز لسموحة.
جدير بالذكر أن سموحة تفوق في مباراة الدور الثاني بعد الفوز بهدفين دون رد على مصر المقاصة.
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