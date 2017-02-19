قالت متصلة ببرنامج |فتاوى|، المذاع على فضائية |الحياة|، تدعى |أم عبد الله|: |مرات ابنى خدت كل حاجة في البيت وهربت ببنتها وهو مسافر بيعمل عمرة

. وحاولنا نصالحها ومش راضية.. وبقالنا سنة ماشوفناش بنتها».ورد الداعية محمد توفيق، من علماء الأزهر موجهًا حديثه لزوجة ابنها: «لو مرجعتيش على اللى إنتى فيه.. انتظري أبواب جهنم ترحب بكي فيها أبو لهب وفرعون وجنوده.. وستكونين في الأسفل لأنك حرمتي أب من ابنته.. وخرجتي من منزل زوجك بلا سبب.. خافي ربنا».