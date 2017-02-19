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رفع العلم العراقي بقرية الإبراهيمية بعد تحريرها من قبضة داعش
19
فبراير
2017
16:49 PM
كشفت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، تحرير قرية الإبراهيمية غرب الساحل الأيمن للموصل ورفع العلم العراقي عليهاوأكد قائد عمليات |قادمون يا نينوي| أن مقاومة تنظيم داعش الإرهابي ضعيفة جدًا، والعملية تسير بشكل جيد، موضحًا أن المؤشرات جيدة في الساحل الأيمن من المدينة.وأعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، انطلاق عملية استعادة الجانب الأيمن (الغربي) بمدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لما جاء في بيان أصدره مكتبه الإعلامي.
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