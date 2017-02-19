نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد بشأن أن هناك قضايا مرفوعة ضد وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا

وأكد «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن ما يقال عن محض افتراء بسبب مشكلات شخصية، مشيرا إلى أن كل البلاغات التي قُدمت ضد الوزير تم حفظها، لعدم وجود أي دلائل.