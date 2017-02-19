كشفت الدكتورة رحاب العوضي أستاذ مساعد علم النفس السلوكى عن خطورة تطبيق «الصراحة» المنتشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»

قالت الدكتورة رحاب العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأحد: إن هذا التطبيق ساعد على خروج المشاعر السلبية السيئة إلى النور، متسائلة: «إيه اللى وصّل شخص يتمنى لشخص آخر زوال النعمة، إيه سبب نشر العدوان والكراهية، إيه الفراغ اللي وصلنا فيه ده».وأكدت أننا أصبحنا في مجتمع لا يوجد به أي دافع يزيد من حب البعض للآخرين، مضيفة: «مافيش حاجة حولينا تقول حبوا اللى قدمكوا، مافيش برامج دينية تقولنا حب لأخيك ما تحب لنفسك، مفيش مسلسل بيتكلم على الأخلاقيات والترابط، كله يدفعنا إلى العدوان».