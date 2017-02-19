قال ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممى لسوريا، إن هناك آلية يمكن أن تعزز عملية وقف إطلاق النار بسوريا

وأضاف «ميستورا»، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، أنه لابد من إجراء انتخابات تشمل جميع الأطراف السورية، مشيرًا إلى عدم وجود حل سياسي يشمل جميع الأطراف السورية.