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بالفيديو.. وكيل «اقتصادية النواب» يعترض على طريقة انتخاب الرئيس الجديد
19
فبراير
2017
13:48 PM
أعرب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن استيائه من طريقة انتخاب الرئيس الجديد للجنة، خلفًا للدكتور على مصيلحي بعد توليه منصب وزارة التموين، موضحًا أن أعضاء اللجنة لم يختلفوا مطلقا طوال فترة عملهم بسبب عدم التمييز السياسي داخلها على الرغم من اختلاف التوجهات الحزبية للأعضاءوأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأحد، أن اللجنة لم تعلم خروج مصيلحي وفوجئوا بوجود عدد من الطلبات من النواب للترشيح على هذا المقعد وهو ما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن اللجنة اعترضت على سرية تولى الدكتور على مصيلحي وزارة التموين.
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