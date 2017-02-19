يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

وأضاف الخبراء خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، أن الرؤية الأفقية ستقل بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 16 والصغرى 10، والإسكندرية 11/16، ومطروح 11/15، والغردقة 11/20، وشرم الشيخ 12/19، والإسماعيلية 7/16، وبورسعيد 10/15، والسويس 8/17.