عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة من تجمع طيور البطريق بأعداد قياسية في جنوب الأرجنتين

وتجمع أكثر من مليون طائر بطريق في شبه جزيرة بونتا تومبو في الأرجنتين استعدادا للهجرة، فيما أكد مسئولون محليون أن عدد الطيور الحالي سجل رقما قياسيا.ودفعت كميات هائلة من الأسماك الصغيرة طيور البطريق الماجلاني إلى تشكيل مستوطن عملاق يقدم أكبر عرض مما يمكن تصوره.وتعيش هذه الطيور في جنوب الأرجنتين وتشيلي، حيث تشكل مستوطنات ضخمة ثم تهاجر إلى جنوب غرب البرازيل.