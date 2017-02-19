دخل العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، في مشادة كلامية مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب، خلال مناقشة عودة الجماهير للمدرجات

واتهم وزير الرياضة الأسبق، خلال لقائه في برنامج «القاهرة أبو ظبي» تقديم الإعلامي يعقوب السعدي، المذاع على فضائية «on sport» وزارة الرياضة ومجلس النواب بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات وخطوات حقيقية لعودة الجماهير. ومن جانبه رفض «فرج عامر» اتهام وزير الرياضة الأسبق، قائلا: «كلامك مش مضبوط، إحنا جهة تشريعية وليست تنفيذية، وعملنا ما بوسعنا ووضعنا خطة لعودة الجماهير خلال 3 أشهر، تضمنت كافة السبل التي تؤمن الجماهير والقضية لها بعد أمني وتمس استقرار الدولة».