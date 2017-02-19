قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، إنه تقرر وقف سن التحكيم حتى 45 عاما، وذلك من أجل التطابق مع الاتجاه العام لدى الـ«فيفا»

وأضاف في تصريحات لبرنامج |مع شوبير| على |صدى البلد|: |اتخذنا مثل هذا القرار، من أجل إنشاء صف ثان وثالث من الحكام|، مؤكدا أن البدء في تطبيق هذا القرار بداية العام المقبل.