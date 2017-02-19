دخل الشيخ شعبان جلال نقيب الأئمة بالبحيرة في مشادة كلامية مع الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي؛ بسبب اعتراض الأخير على تعيين المهندسة نادية عبده محافظًا للبحيرة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إن الإسلام اشترط الكفاءة والأمانة في الولاية ولم يحدد نوع الولي فيها فالقرآن الكريم لم يحدد تولي الرجل أو المرأة، قائلًا: «إن السلفيين مازلوا يعيشون في العصور الماضية ولا يفهمون وعليهم التوجه للدراسة في الأزهر لتعلم الإسلام الصحيح، فمفهوم الخليفة والولي تفكك ولم يعد موجودًا الآن». كان التعديل الوزاري الأخير تضمن، تعيين 9 وزراء جدد، بالإضافة إلى خمسة محافظين بينهم الدكتورة نادية عبده التي تولت منصب محافظ البحيرة.