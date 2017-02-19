قال محمد عبد الله نصر الداعية الإسلامي، إن تولي المرأة الولاية واعتلاء المناصب القيادية حلال، واصفًا السلفيين بأنهم «ناقصو عقل ودين»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن الأفاق الأثيم هو الذي سمع آيات الله وأنكرها وآمن بأشياء ليست من كتاب الله.وتابع نصر: «القرآن الكريم ساوى بين الذكر والأنثى، والله أثنى على امرأة فرعون والسيدة مريم، ولا يوجد نص شرعي يمنع تولي المرأة الولاية أو الخروج للتعامل مع الآخرين، وإذا كانت المرأة كفئا لتولي العمل فهي أهل له، وليس هناك ما يمنعها من تولي المسئولية».