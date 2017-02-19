قالت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن المرأة مثل الرجل وهناك نماذج لنساء في عهد النبى تولين المسئولية، والمقياس في تعيين المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة هو الكفاءة

وتساءلت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: لماذا الهجمة الشرسة من السلفيين على تعيين امرأة في منصب قيادى؟»، مضيفةً: «الإمارات بها 8 وزيرات ورئيسة البرلمان، ولماذا لا يتم منح المرأة فرصتها الحقيقية لإثبات دورها ثم يتم تقييمها وإذا نجحت تستمر وإذا فشلت يتم استبعادها شأنها شأن الرجل».