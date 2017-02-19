هاجم متصل يدعى «أحمد»، الداعية السلفى سامح عبد الحميد على الهواء لرفض الأخير تعيين المرأة في منصب المحافظ قائلا: «أنت بتعمل ختان لعقول المواطنين وخلى فتواك عن المقابر والموتى فقط»

ووجه المتصل في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء » تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم »، حديثه للداعية السلفى قائلا «كفاكم تصدير لفكر الدواعش وأين دوركم في رفع المعاناة عن المواطن وأنتم الذين تصدرتم المشاهد في اعتصام رابعة كفاكم ضحكا على المواطنين».كان التعديل الوزاري الأخير تضمن، في وقت سابق تعيين 9 وزراء جدد، بالإضافة إلى خمسة محافظين بينهم الدكتورة نادية عبده التي تولت منصب محافظ البحيرة.