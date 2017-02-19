قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة إن تجديد الخطاب الدينى أول مطلب موجه للحكومة الآن، وهجوم السلفيين على المرأة يجب أن يتوقف

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم» أن المرأة تعول ثلث المجتمع وتنفق في غياب الزوج، ولذلك تصلح أن تتولى المناصب العامة، لافتة إلى أن ما يردده السلفيون محاولة لفرض فكرهم المتطرف على المجتمع والمادة 11 من الدستور تنص على أن المرأة لها حق تولى المناصب القيادية، وما يردده السلفيون عن منع المرأة تولى المناصب القيادية مرفوض.