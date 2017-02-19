قال الدكتور محمد الشحات الجندى، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن استناد السلفيين في رفضهم تعيين المرأة بمنصب المحافظ انتقاص من دورها

وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، أن المرأة تقوم بكافة واجباتها كزوجة وربة أسرة وهناك الكثير من السيدات اللاتى توفي أزواجهن وتحملن مشقة تربية أبنائهن وأنفقن على تعليمهم وتخرجوا وتولوا مناصب قيادية في الدولة.وأوضح أستاذ الشريعة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في شغل المناصب العامة، وتولى المرأة الولاية جائز شرعا وهناك إجماع على أن تكون قاضية، وهناك نماذج من النساء في عصر الخلفاء الراشدين تولين الولاية ومنها الرقابة على الأسواق في عهد سيدنا عمر بن الخطاب.