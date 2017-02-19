قال الإعلامي عمرو أديب إن مصر لا تصدر سلعة واحدة لأفريقيا، مطالبا الدولة باستغلال فرصة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح مجالات التعاون المشترك والتبادل التجارى مع كينيا

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن 80 % من إنهاء المصالح في الدولة سمسرة، متسائلا: هل ممكن إنشاء مصنع جلاليب بيضاء وسبح في مصر بدلا من التي يتم شراؤها من السعودية؟وتابع «هي صناعة الجلاليب البيضاء اختراع، ولا هو الراجل اللى الحاج هيعطيه الجلابية هيسأله هو جايبها من مصر ولا من السعودية».