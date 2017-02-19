بالفيديو.. بشرى: لو في عيد للكراهية هقول لترامب كل سنة وأنت طيب

قالت الفنانة بشرى: «لو في عيد للكراهية على غرار عيد الحب، فأول شخص هقول له كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد الكراهية هيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»

وأضافت «بشرى» خلال لقائها في برنامج «بيومي أفندي» تقديم الفنان بيومي فؤاد، المذاع على فضائية «dmc»، أنها ولدت في إنجلترا، والرجل المصري يملك رومانسية وعاطفة جياشة على عكس الرجل الأجنبي، قائلة: «الرجل الألماني يعمل مثل الساعة في مواعيده وواقعي في تعاملاته».