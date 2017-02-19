عرض سامح عبد الحميد الداعية السلفى، أسباب اعتراضه على تعيين المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة قائلا: «لا توجد امرأة نبيا وفى تاريخ أمريكا كله لا توجد امرأة تولت الرئاسة أو منصب الرئيس»

وقال عبد الحميد خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، إنه لا توجد سيدة تولت الحكم سوى شجرة الدر، وكان ذلك لأسباب معينة، مشيرا إلى أن تعيين المرأة في منصب المحافظ مخالف للشريعة، وأن الصحابة رفضوا تولى المرأة أي منصب في عهدهم، لافتا إلى أن زوج المحافظة يمكن أن يمنعها من السفر طبقا للقانون.