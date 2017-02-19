قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن له تجارب كثيرة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويعرف متى ينتقده ونقاط ضعفه وقوته

وأضاف خلال لقائه في برنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي محمد صادق المذاع على فضائية «LTC»، أن من سلبيات مرتضى مصنور أنه يقحم نفسه في صراعات مع الآخرين بسرعة وبدون مبرر، قائلًا: «مرتضى منصور متسرع في ردوده على خصومه ولكن علاقاته قوية مع الدولة وقادر على توفير الموارد المادية للنادي واستطاع نقل الفريق وإعادته للساحة الرياضية مرة أخرى».