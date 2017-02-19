كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أسباب عدم احترافه كرة القدم، قائلًا: «مكنتش مركز في لعب كرة القدم وكنت مقضيها سهر وبنات بسبب سفر والدي في ذلك الوقت خارج البلاد»

وروى خلال لقائه في برنامج «علامة استفهام» تقديم الإعلامي محمد صادق المذاع على فضائية «LTC»، تفاصيل قيام الكابتن حسن شحاتة بصفعه على وجهه وطرده من الملعب قائلا: «كنت في العشرين من عمري وكان كابتن حسن شحاتة يدرب نادي الشمس، وأثناء مباراة نادي الشمس ونادي السويس، أحرز الشمس هدفين وقرر حكم المبارة إلغاء الهدفين، فنزلت لأرض الملعب وحاولت الاعتداء على مساعد الحكم فقام الكابتن حسن شحاتة بصفعي على وجهي وطردني».