قال أحمد شوبير مقدم برنامج «مع شوبير»، على شاشة «صدى البلد»، إنه في غاية التعجب مما يحدث مع النادي الأهلي وجهازه الفني خلال الفترة الأخيرة

وأضاف: «هو أنا لمؤاخذة بشتغل راقصة علشان أهاجم الأهلي دلوقتي، ولما يكسب بكره أقوله ده أفضل نادي في الكون وأحسن جهاز فني».وتابع شوبير: «مش فاهم إيه الحملة اللي معمولة على حسام البدري علشان يمشي، إحنا أيام جوزيه كانj المباريات بنكسبها بالعافية».