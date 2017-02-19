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بالفيديو.. أحمد شوبير: هو أنا بشتغل راقصة علشان أهاجم الأهلي
19
فبراير
2017
01:45 AM
قال أحمد شوبير مقدم برنامج «مع شوبير»، على شاشة «صدى البلد»، إنه في غاية التعجب مما يحدث مع النادي الأهلي وجهازه الفني خلال الفترة الأخيرةوأضاف: «هو أنا لمؤاخذة بشتغل راقصة علشان أهاجم الأهلي دلوقتي، ولما يكسب بكره أقوله ده أفضل نادي في الكون وأحسن جهاز فني».وتابع شوبير: «مش فاهم إيه الحملة اللي معمولة على حسام البدري علشان يمشي، إحنا أيام جوزيه كانj المباريات بنكسبها بالعافية».
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