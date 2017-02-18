موقف محرج للميس الحديدى على الهواء.. الأعلى قراءة في «التوك شو»

شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:بالفيديو