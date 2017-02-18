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نجل عمر عبد الرحمن: المخابرات الأمريكية وافقت على نقل جثمانه للقاهرة
18
فبراير
2017
23:47 PM
قال «عمار»، نجل عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحى للجماعة الإسلامية، إن المخابرات الأمريكية وافقت على نقل جثمان الراحل إلى القاهرةوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «تلقينا أمس اتصالا هاتفيا من أحد موظفى السفارة الأمريكية في القاهرة بان الراحل يمر بمرحلة خطيرة ويجب نقله للقاهرة أو قطر، وتم الاتفاق على إعادته للقاهرة ولكننا فوجئنا بوفاته أمس اليوم، وأنه تم التواصل مع الحكومة المصرية التي أبدت موافقتها واستعدادها التام على نقل الجثمان للقاهرة».وأوضح: «آخر مكاملة تلقيناها من والدي كانت منذ أسبوع أخبرنا فيها أن إدارة السجن في أمريكا رفضت تناوله الأدوية وقال أن هذه آخر مكالمة هاتفية بيننا حتى تلقينا خبر وفاته مساء اليوم، والمخابرات الأمريكية وافقت على نقل الجثمان للقاهرة».
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