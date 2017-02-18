قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن خارطة الاستثمار تهدف لحصر كافة المناطق الصناعية والصناعات الموجودة فيها على مستوى الجمهورية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة » تقديم الإعلامية لميس الحديدى المذاع على فضائية «cbc» أن الهدف من الخريطة هو أعداد قاعدة بيانات لكافة المصانع وتكاليف إنشاء المصانع الجديدة لتكون في خدمة المستثمر، لتعريفه بالصناعات التي تحتاجها كل منطقة وكيفية أستخراج تراخيص المصنع والأرض اللازمة، وأنه سيتم منح المستثمر التراخيص بالأخطار.وأوضح أن الصناعة المصرية تشهد حالة نمو جيدة وهو ما أدى لتقليل نسبة الواردات وارتفاع نسبة الصادرات إلى 23 % وهو ما سيؤدى لخفض عجز الميزان التجارى من 50 مليار دولار في 2015 إلى 25 مليار دولار نهاية العام.