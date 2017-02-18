علق الإعلامي عمرو أديب، على تعرية سارة نتنياهو ساقيها أمام ترامب، قائلا: «يا بنت شولحة، مش كل شوية شولحة»، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تفارق عينيه سيقان سارة، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأضاف أديب، خلال برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|: إن سارة نتنياهو تعرضت لهجوم حاد من الإسرائليين؛ بسبب تعريتها غير الطبيعية لسيقانها، أثناء لقاء ترامب. مردفًا: «الراجل ترامب شبع بص لسيقانها، وكل شوية تحط رجل وتشيل رجل»، لافتًا إلى أن زوجة ترامب كانت أكثر احترامًا وأدبًا.وأثارت بعض الصور التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، أثناء زيارتهما للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، جدلا واسعا داخل دولة الاحتلال.ولفتت بعض وسائل الإعلام العبرية، أن سارة نتنياهو تعمدت كشف ساقيها أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسوة بسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب.