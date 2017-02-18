عرض الإعلامي محمد الغيطي خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»، مقطع فيديو للحظة القبض على لص أثناء سرقة «موتوسيكل» في أحد شوارع محافظة قنا

ويظهر في الفيديو صاحب «الموتوسكيل» يوقفه أمام أحد المحال للتسوق، وأثناء ذلك فوجئ بأحد الأشخاص يحاول تشغيله ليهرب به فتمكن من ضبطه، وانهال عليه بالضرب.