قال اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إن الإدارة نجحت في ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب الأقراص المخدرة والإتجار فيها، لافتًا إلى أنه تم ضبط 75 مليون قرص من العقاقير المخدرة |الترامادول| وملايين الجنيهات والعملات الأجنبية

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|، تقديم عمرو أديب: أن العصابة التي تم القبض عليها تضم 7 أفراد مصريين ولديهم شركة في تركيا متخصصة في جلب المخدرات وإعادة تصديرها إلى ليبيا ثم إلى مصر، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية تم ضبط حاويتين في مصراتة تحتويان على 50 مليون قرص مخدر والحاوية الثالثة في ميناء شرق التفريعة في مصر.