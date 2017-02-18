قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن منظومة التجارة في مصر خاطئة، ويتحكم فيها بعض المحتكرين، لافتا إلى أن منظومة التموين فاسدة وتتحكم فيها مافيا التجار، وليست بحاجة لوزير ولكنها في حاجة للدولة كلها لضبط الأسعار وكسر الوساطة بين المنتج والتاجر لحماية المستهلك من تغول التجار

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»، «هناك حوت كبير جدا يتحكم في السيطرة على استيراد صفقات الدواجن التي تم إعفاؤها من الجمارك، وهو الذي حافظ على شعرة معاوية في العلاقات المصرية التركية، وكان يعمل لديه وزير التموين الأسبق خالد حنفي».