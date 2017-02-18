طالب الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بعدم التدخل لإعادة جثمان الراحل الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية إلى مصر

وقال، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن عمر عبد الرحمن كان يعمل ضد الدولة ومؤسساتها، ولن نعطيه شرف المساعدة في إعادة جثمانه لدفنه في مصر، مضيفا أن وزارة الخارجية لن تتدخل في مثل هذه الإجراءات، وإذا فرض أنها تدخلت، فهذا يعد خطأ.