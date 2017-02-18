أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مصر استوردت آيس كريم، وجيلي، وسحلبا، وكريم شانتيه، ومثلجات أخرى، بنحو 40 مليون و955 ألف جنيه، وذلك في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي، واصفًا هذه الأرقام بـ«الصادمة»

وقال «الجندي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج |90 دقيقة| الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية |المحور|: إن مصر استوردت عام 2015 بأكثر من 400 مليون جنيه واردات تفاح.