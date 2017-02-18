أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة «نزل أسعارك»، من أجل المساهمة في الضغط على التجار؛ لخفض أسعار السلع، لافتًا إلى أنه سيضع في لوحة الشرف كل المتجاوبين مع الحملة، وسيفضح من يرفض الاستجابة مع المبادرة، ويستمر في رفع الأسعار، مردفًا: «نزلوا الأسعار وحرك معايا السوق، بدل ما هتخسروا الجلد والسقط

. حرك معايا علشان تكسب».وأشار أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|، إلى أنه بالرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، وانخفاض سعر الدولار، لا توجد هناك استجابة من قبل عدد كبير من التجار في خفض أسعار السلع، لافتًا إلى أن الناس لا تزال تنتظر انفراجة في الأسعار، لكن دون فائدة.