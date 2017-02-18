أعلن محمد البدرشيني البرلماني السابق، رفضه التام لدفن جثمان الراحل الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، في مصر

وقال، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن عمر عبد الرحمن كان يعمل مع المخابرات الأمريكية، وجماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن كافة أعضاء الجماعات الإسلامية، حتى لا تكون هناك حجة لهم لدفنهم في مصر.وحذر وزارة الخارجية من التدخل لإحضار جثمان الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية لمصر، حتى لا يلوث التراب المصري، وقال عار على أي شخص أن يشارك في إعادة جثمان أو مراسم دفن عبد الرحمن، وكافة عناصر الجماعة الإرهابية.