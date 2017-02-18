رد شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، خلال الاستوديو التحليلي للدوري المصري بإذاعة الشباب والرياضة، على تصريحات كريم شحاتة، بشأن كوليبالي

وقال شادي: «كوليبالي لاعب ممتاز، وليس مقلبا، ومن يقول ذلك، عليه أن ينظر جيدا عندما جاء جونيور آجاي لاعب الأهلي، لم يلعب في أولى مبارياته، وجلس على الدكة وخارج التشكيل، والآن أصبح من العناصر الأساسية للفريق».وأضاف: «الكابتن حسام البدري هو الذي أصر على ضم اللاعب، ولديه نظرة خاصة في توقيت مشاركته».