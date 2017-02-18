قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن لقاءه مع رئيس الوزراء تناول مناقشة تكليفات الرئيس السيسي لحل مشكلات الفلاحين، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع شركة الريف المصرى وتقديم الدعم الفنى لها سيتم توفير المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل: إلى إن هناك خطة لتعظيم وزيادة الافدنة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية كالقمح، لافتًا إلى أن القطاع الزراعى دوره مهم جدًا في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.وأوضح: أن هناك حملة سيتم إطلاقها لتحصين الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه أبلغ الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية لتولى حل مشكلات قطاع الدواجن لخفض أسعاره بالأسواق.