قال السفير على حفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقًا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكينيا هامة وضروية في هذا التوقيت، لافتًا إلى أن التعاون المشترك مع كينيا يصب في صالح مصر وأمنها القومى

وأشار حفنى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم لبنى عسل، إلى إن مكافحة الإرهاب من أهم الملفات التي ناقشها الرئيس السيسي مع نظيره الكيني، موضحًا أنه من المتوقع أن تنظيم مصر دورات تدريبية لمسئولين من دول أفريقيا لمكافحة الإرهاب.وتابع أن استقرار منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا هامة للأمن القومى المصري.