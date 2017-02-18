عرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، لقطة مصورة لسيدة مصرية تقود شاحنة نقل ثقيل

وقالت الإعلامية منى عبد الغني، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»: إن المصرية قائدة الشاحنة تدعى «فريـال صابر»، وكانت متجهة إلى الفرافرة؛ ليقابلها ضباط المرور، ويلتقطوا لها الصور، إعجابًا بجهدها الغير اعتيادي.من جانبها، علقت مفيدة شيحة، قائلة: «ست محترمة، وبـ100 راجل.. الستات قادمون».