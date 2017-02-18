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بالفيديو.. سيدة مصرية تقود شاحنة نقل ثقيل
18
فبراير
2017
19:47 PM
عرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، لقطة مصورة لسيدة مصرية تقود شاحنة نقل ثقيلوقالت الإعلامية منى عبد الغني، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»: إن المصرية قائدة الشاحنة تدعى «فريـال صابر»، وكانت متجهة إلى الفرافرة؛ ليقابلها ضباط المرور، ويلتقطوا لها الصور، إعجابًا بجهدها الغير اعتيادي.من جانبها، علقت مفيدة شيحة، قائلة: «ست محترمة، وبـ100 راجل.. الستات قادمون».
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