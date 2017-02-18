حذر الدكتور حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين من شراء الأدوية عبر الإنترنت

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية أيه»، المذاع على فضائية «LTC» إنه لا يجوز التعامل مع صحة المواطنين عبر الإنترنت ويجب مواجهة شركات الأدوية التي تقوم ببيع منتجاتها على شبكة الإنترنت.وأضاف أنه يجب سن تشريع جديد لمواجهة عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنت وتطبيق القانون، وأنه لا يجب ترك الأعضاء الفاسدة تعبث بالمجتمع.