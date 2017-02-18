قال الفنان رامي وحيد: إن السبب الوحيد وراء عدم زواجه حتى الآن، يكمن في خوفه من حدوث المشكلات والأزمات بعد الزواج

مضيفًا: «لو رجع بيا الزمن، كنت اتجوزت بدري».وأشار وحيد، خلال لقائه ببرنامج |الستات مايعرفوش يكدبوا|، المذاع على قناة|سي بى سي|، إلى أن انشغاله في الأعمال الفنية، جعله يتجاهل فكرة العواطف والرومانسية، والبحث عن شريك حياته. لافتًا إلى أنه: يشعر بالندم على عدم اكتمال علاقة عاطفية، تدفعه إلى الزواج.