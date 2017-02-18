قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم تخصيص 60% من ميزانية المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا، و40% للمناطق السياحية

وأوضح سلطان، خلال حديثه لبرنامج |عين على البرلمان|، المذاع على قناة |الحياة|: أنه سيتم وضع الأهداف الإستراتيجية لتنفيذها خلال جدول زمنى واضح بالتعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لافتًا إلى أن سيدعم زيادة الاستثمارات في إطار قانونى ودون التنازل عن متر أرض لأى مستثمر بالمحافظة.ولفت إلى أن مشروع تطوير منطقة العنب الذي قدمته القوات المسلحة لأهالي الإسكندرية خطوة أولى في خطة تطوير باقى العشوائيات بالمثل.