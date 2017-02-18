قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية الجديد: إنه سيتم وضع الأهداف الاستراتيجية؛ لتنفيذها من خلال جدول زمني واضح، بالتعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأضاف سلطان، خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان» المذاع على فضائية «الحياة»: إن من ضمن الأهداف الاستراتيجية، البحث عن مصادر تمويل خارج الصندوق غير نمطية، والتي منها تحصيل الضرائب من خلال التسويق لها؛ ليكون المواطن على علم بها، حتى لا يفاجأ بها.