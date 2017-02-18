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بالفيديو.. «سلطان»: جدول زمني لحل مشكلات الإسكندرية
18
فبراير
2017
17:48 PM
قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية الجديد: إنه سيتم وضع الأهداف الاستراتيجية؛ لتنفيذها من خلال جدول زمني واضح، بالتعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظةوأضاف سلطان، خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان» المذاع على فضائية «الحياة»: إن من ضمن الأهداف الاستراتيجية، البحث عن مصادر تمويل خارج الصندوق غير نمطية، والتي منها تحصيل الضرائب من خلال التسويق لها؛ ليكون المواطن على علم بها، حتى لا يفاجأ بها.
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