شنت الإعلامية منة فاروق، هجوما حادا على اللواء على الترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بسبب عدم تدخل الهيئة لإصلاح الحواجز الخرسانية أعلى كوبري الدائري بمنطقة بشتيل

وقال «ترك» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، إنه يتم ترميم أسوار الطريق الدائري منذ عام، ولكن يوجد تعديات مختلفة من قاطني منطقة الدائري على الطريق، ويقومون بكسر الحواجز الحديدية للمرور بشكل عشوائي.وأكد أنه تم إنشاء نحو 30 ألف متر من الحواجز الحديدية على الدائري، ولكن العشوائية تهدم كل هذا.