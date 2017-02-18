كشف |عبد القادر جلال| وكيل اللاعب علي معلول، عن حقيقة ما تم إثارته بشأن رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، ووصول أكثر من عرض احتراف

قال جلال في تصريحات لبرنامج ستاد كورة إف إم، إن معلول يركز هذه الفترة بشكل كامل مع فريقه النادي الأهلي، وذلك على الرغم مما يتم تداوله بشأن وجود عروض احتراف للاعب.وأضاف: |بالفعل هناك عروض لكننا نؤجل الحديث فيها إلى نهاية الموسم من أجل مناقشة الأمر مع اللاعب وإدارة النادي|.