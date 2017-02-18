قال |وليد البطوطي| مستشار وزير السياحة، إن هناك بعض القنوات الأجنبية تهدف لبث أخبار مغلوطة عن مصر، موضحًا أن زيارة الأمير هنريك، زوج ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، إلى أسوان والتي تستغرق 10 أيام، توضح للعالم الأمن والأمان الذي تنعم به مصر

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، اليوم السبت، أن اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، استقبل زوج ملكة الدنمارك والوفد المرافق له بمطار أسوان، مؤكدًا أن زيارة الأمير هنريك تأتي في إطار دعوة السياحة الدنماركية لزيارة المعالم السياحية في مصر.