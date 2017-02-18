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بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد عمرو حامد بمسقط رأسه في السويس
18
فبراير
2017
13:48 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة تشييع جثمان المجند عمرو حامد حسن عامر بمسقط رأسه بالسويس، وذلك بعد أن نال الشهادة في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أمنية بوسط سيناءوشارك في تشييع الجثمان قيادات الجيش الثالث ومحافظ وقيادات مديرية أمن السويس.وكانت عناصر إرهابية فجرت عبوة ناسفة في مدرعة أمنية بوسط سيناء، ما أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة 4 آخرين تم نقلهم لمستشفى السويس العسكري.
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