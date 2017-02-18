عرض، اليوم السبت، برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة، حيث شهدت شوارع القاهرة سيولة مرورية تامة

ورصدت كاميرا البرنامج وجود سيولة مرورية تامة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، وأغلق آخر الشارع نظرًا لاستمرار أعمال مترو الأنفاق، ما استدعى تحويل الطريق، بالإضافة إلى وجود سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر.